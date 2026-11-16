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16.11.2026 06:31:29
Envirologic AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Envirologic AB hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,190 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 13,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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