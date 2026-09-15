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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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15.09.2026 15:07:32

Environment minister Bhupender Yadav inaugurates the World Circular Economy Forum

Union Minister Bhupender Yadav emphasized minimizing value waste defines a circular economy. True circularity necessitates consumer behavior changes and cross-border collaboration for success. India actively promotes circularity through regulatory reforms and digital compliance systems. Extended Producer Responsibility frameworks register producers and recyclers for waste management. Various waste management rules are notified, promoting recycling and reuse across sectors.Weiter zum vollständigen Artikel bei The Times India
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