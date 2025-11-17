ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13,540 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 950,6 Millionen JPY – eine Minderung von 13,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,10 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at