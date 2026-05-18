ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 47,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER 51,63 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at