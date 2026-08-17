ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,52 JPY. Im Vorjahresquartal waren -34,340 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 54,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 821,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 25,68 JPY beziffert, während im Vorjahr 1,66 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,10 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at