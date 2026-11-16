ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 29,91 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,290 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 694,7 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 950,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at