Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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11.06.2026 12:02:21
Environmental reporting non-profit group CDP strikes private equity deal
Permira to take majority stake in core operations under energy transition strategyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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