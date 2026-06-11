Environmental Aktie

Environmental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US29405U1034

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11.06.2026 12:02:21

Environmental reporting non-profit group CDP strikes private equity deal

Permira to take majority stake in core operations under energy transition strategyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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