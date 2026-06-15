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15.06.2026 06:31:29
Environmental Tectonics gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Environmental Tectonics hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.
Environmental Tectonics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,150 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 62,72 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 62,94 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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