Environmental Tectonics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Environmental Tectonics ließ sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Environmental Tectonics die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Environmental Tectonics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at