Environmental Tectonics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Environmental Tectonics hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz wurde auf 12,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at