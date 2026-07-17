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17.07.2026 06:31:29
Environmental Tectonics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Environmental Tectonics hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Environmental Tectonics ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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