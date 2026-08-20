Envirotech Vehicles legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Envirotech Vehicles lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Envirotech Vehicles hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 153,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at