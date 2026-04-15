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15.04.2026 06:31:29
Envirotech Vehicles stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Envirotech Vehicles hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Envirotech Vehicles vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,400 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 896,00 Prozent auf 2,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11,540 USD. Im Vorjahr hatten -5,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 5,94 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 217,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,87 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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