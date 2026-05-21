Envirotech Vehicles vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Envirotech Vehicles hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -6,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 281,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at