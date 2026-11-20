Envirotech Vehicles hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,9 Millionen USD – ein Plus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Envirotech Vehicles 1,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at