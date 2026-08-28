Envirotek Remediation legte Quartalsergebnis vor

Envirotek Remediation veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Envirotek Remediation ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Envirotek Remediation 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at