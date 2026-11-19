Envirotek Remediation lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at