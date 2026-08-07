Envista mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Envista gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Envista 0,160 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,10 Prozent auf 730,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 682,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at