Envista stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Envista hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Envista im vergangenen Quartal 705,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Envista 616,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at