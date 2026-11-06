Envista stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Envista hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 3,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Envista noch ein Gewinn pro Aktie von -0,180 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 691,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Envista 669,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at