31.10.2025 06:31:28
Envista: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Envista hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Envista ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 669,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Envista einen Umsatz von 601,0 Millionen USD eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
