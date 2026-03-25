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25.03.2026 06:31:29
Envoy Medical legte Quartalsergebnis vor
Envoy Medical hat am 23.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Envoy Medical hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,460 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Envoy Medical hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,230 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,490 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Envoy Medical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,24 Millionen USD im Vergleich zu 0,23 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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