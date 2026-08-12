Envoy Medical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Envoy Medical hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Envoy Medical im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Envoy Medical 0,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at