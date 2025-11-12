Envoy Medical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Envoy Medical lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,33 Prozent auf 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at