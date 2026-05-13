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13.05.2026 06:31:29
Envoy Medical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Envoy Medical hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Envoy Medical 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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