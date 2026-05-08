enVVeno Medical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

enVVeno Medical präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at