|
17.12.2025 06:31:28
Enwave öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Enwave hat am 15.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 71,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,2 Millionen CAD ausgewiesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,18 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 13,83 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.