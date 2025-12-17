Enwave öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Enwave hat am 15.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 71,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,2 Millionen CAD ausgewiesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,18 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 13,83 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at