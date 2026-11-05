05.11.2026 06:31:28

Enzon Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Enzon Pharmaceuticals hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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