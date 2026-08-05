Enzon Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Enzon Pharmaceuticals hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Enzon Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -2,000 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at