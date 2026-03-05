Enzon Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Enzon Pharmaceuticals stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Enzon Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at