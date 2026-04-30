Enzymatica AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Enzymatica AB hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,84 Prozent zurück. Hier wurden 11,4 Millionen SEK gegenüber 12,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at