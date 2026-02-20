Enzymatica AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enzymatica AB hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,05 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,050 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Enzymatica AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,3 Millionen SEK im Vergleich zu 17,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,210 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,280 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 53,90 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 45,58 Millionen SEK umgesetzt.

