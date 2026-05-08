EOG Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EOG Resources veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 3,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EOG Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EOG Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at