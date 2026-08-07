EOG Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EOG Resources hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EOG Resources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,52 Milliarden USD im Vergleich zu 5,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at