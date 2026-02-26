|
EOG Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EOG Resources äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
EOG Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 USD je Aktie gewesen.
EOG Resources hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 5,67 Milliarden USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 5,67 Milliarden USD erzielt hatte.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 9,12 USD beziffert. Im Vorjahr waren 11,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
EOG Resources hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 22,65 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
