eole hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,47 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,640 JPY je Aktie in den Büchern standen.

eole hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 218,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at