eole präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

eole präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 448,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,17 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at