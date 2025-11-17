eole stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

eole hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 JPY, nach -19,810 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 213,69 Prozent auf 2,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 766,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at