Eolus Vind (B) ließ sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eolus Vind (B) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 2,90 SEK. Im letzten Jahr hatte Eolus Vind (B) einen Gewinn von -3,860 SEK je Aktie eingefahren.

Eolus Vind (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 393,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 96,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 200,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at