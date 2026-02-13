Eolus Vind (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eolus Vind (B) präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -12,16 SEK. Ein Jahr zuvor waren 12,70 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 88,20 Prozent auf 1,37 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 729,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 5,450 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,41 Milliarden SEK erwartet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 13,930 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eolus Vind (B) 6,23 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,91 Milliarden SEK gegenüber 851,00 Millionen SEK im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at