E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
16.02.2026 15:23:00
Eon dringt auf Pflicht für Smart Meter in allen Haushalten
Eon beklagt schleppenden Einbau intelligenter Zähler in Deutschland. Warum ist dies für Deutschlands größten Energiekonzern so wichtig?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu E.ON SE
|10.02.26
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,66
|1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.