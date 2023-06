Eon Next muss britische Kunden wegen Servicemängeln entschädigen

Von David Sachs

LONDON (Dow Jones)--Eon wird in Großbritannien wegen eines mangelhaften Kundenservice zur Kasse gebeten. Wie die Regulierungsbehörde Ofgem mitteilte, zahlt Eon Next Energy 5 Millionen Pfund wegen erheblicher Schwächen im Umgang mit Kunden. Ofgem sprach von extrem langen Telefon-Wartezeiten und einem hohen Anteil nicht angenommener Anrufe. Vielen Kunden - potenziell mehr als 500.000 - sei es zeitweise nicht möglich gewesen, mit Eon zu sprechen oder sie hätten durchschnittlich 18 Minuten warten müssen.

Insgesamt 4 Millionen Pfund fließen als Entschädigung an Kunden, während 1 Million Pfund an einen Ofgem-Fonds gehen, der Kunden in schwierigen Situationen unterstützt und in Innovationen und Dekarbonisierung investiert.

Nach der Überprüfung durch Ofgem hat das Unternehmen nach Angeben der Behörde die Wartezeiten auf durchschnittlich fünf Minuten reduziert. Die Quote der nicht beantworteten Anrufe ging auf unter 10 Prozent zurück.

Das Unternehmen teilte mit, es habe bereits vor der Prüfung durch die Behörde mit Verbesserungen begonnen. Man habe die mit Ofgem vereinbarten Ziele erfüllt und tue dies weiterhin.

