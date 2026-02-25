E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

25.02.2026 07:04:38

Eon plant bis 2030 Investitionen von 48 Milliarden Euro

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon (EON SE) investiert bis zum Ende des Jahrzehnts kräftig in den Ausbau der Energieinfrastruktur. Von 2026 bis 2030 sollen 48 Milliarden Euro investiert werden, teilte Eon am Mittwoch in Essen bei der Vorlage seines Geschäftsberichts mit. Der Schwerpunkt liege dabei unverändert im Ausbau, der Modernisierung und Digitalisierung des Verteilnetzes: 40 Milliarden nimmt Eon allein für den Netzausbau in die Hand.

Die Milliardeninvestitionen dürften Eon dann auch Ergebnisseitig anschieben: Bis 2030 erwarten die Essener einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 13 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss soll bei 3,8 Milliarden Euro landen./lew/stk

