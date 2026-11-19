Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon mit Blick auf Investitionen in Schweden von 20,20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach 25 Jahren stagnierender oder gar sinkender Stromnachfrage dürfte sich das in der nächsten Dekade ändern, schrieb Bartlomiej Kubicki am Mittwoch. Eon werde in dem Land von 2026 bis 2030 etwa vier Milliarden Euro investieren, das Wachstum dürfte von 2025 bis 2030 im Schnitt bei rund sechs Prozent liegen. Nachfrage dürfte es von Datenzentren und aus der sogenannten Grünen Industrie geben.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 18,70 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 12,33 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 108 226 Stück. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 19,5 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 15:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.