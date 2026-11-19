E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Experten-Analyse
|
19.11.2026 10:07:47
EON SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon mit Blick auf Investitionen in Schweden von 20,20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach 25 Jahren stagnierender oder gar sinkender Stromnachfrage dürfte sich das in der nächsten Dekade ändern, schrieb Bartlomiej Kubicki am Mittwoch. Eon werde in dem Land von 2026 bis 2030 etwa vier Milliarden Euro investieren, das Wachstum dürfte von 2025 bis 2030 im Schnitt bei rund sechs Prozent liegen. Nachfrage dürfte es von Datenzentren und aus der sogenannten Grünen Industrie geben.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 18,70 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 12,33 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 108 226 Stück. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 19,5 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 15:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SE
|
10:03
|DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.11.26
|Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|RWE-Aktie und E.ON-Aktie höher: Bundesregierung erwägt offenbar Urenco-Übernahme (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,67
|-0,35%