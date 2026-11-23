E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktie unter die Lupe
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23.11.2026 09:39:06
EON SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 20,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von EON SE befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 18,57 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83 265 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 18,7 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 24.02.2027 wird EON SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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