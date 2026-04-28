E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktie bewertet
|
28.04.2026 15:49:47
EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, dass der Versorger kurz vor der Übernahme des nicht börsennotierten, britischen Energieversorgers Ovo Energy steht. Sollte die Übernahme zustande kommen, würde Eon mit 9,6 Millionen Kunden zum größten Energieversorger des Landes aufsteigen und Octopus Energy überholen. Das Ganze könnte ein vergleichsweise attraktives Geschäft sein. Zwar sei der britische Privatkunden-Markt stark reguliert, doch eine Fusion sorge für Größe und zudem rechnet sie mit Effizienz- und Synergieeffekten.
Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 15:33 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 18,76 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 4,05 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 881 747 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 19,9 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte EON SE am 13.05.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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