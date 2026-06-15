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E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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Rating im Fokus 15.06.2026 14:13:47

EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Bernstein Research hat eine eingehende Prüfung der EON SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere Kollegen bezeichneten die britischen Konzerne SSE, National Grid und Severn Trent in einer am Montag vorliegenden Studie als Favoriten unter den regulierten Stromnetzbetreibern. Neben Großbritannien sei auch das Regulierungsumfeld in Italien besonders attraktiv, in Frankreich und Spanien dagegen am wenigsten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die EON SE-Aktie wies um 13:54 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 18,18 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 0,99 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 854 385 Stück gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 16,2 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird EON SE voraussichtlich am 12.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 04:45 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto

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