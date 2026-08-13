EON SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Die EON SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Diese deckten sich zur Gänze mit den Erwartungen, schrieb James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe keinerlei Überraschungen gegeben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der EON SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 10:32 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 18,42 EUR an der Tafel. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,32 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 755 558 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 17,7 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte EON SE am 11.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET



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