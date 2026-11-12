E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktie bewertet
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12.11.2026 13:28:48
EON SE-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Halten
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Werner Eisenmann hob am Donnerstag in seiner Bewertung der Neunmonatszahlen ein solides Ergebnis hervor und die bestätigten Jahresziele, die gut erreichbar seien. Ein erfreulicher Aspekt sei auch, dass die Bundesnetzagentur die Netzregulierung verbessere. All den positiven Dingen stünden aber unattraktive Ausschu?ttungen und eine ambitionierte Bewertung gegenüber.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die EON SE-Aktie konnte um 13:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 18,92 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 762 961 EON SE-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 20,9 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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